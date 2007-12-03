«Шахтар» прийматиме бій раніше, ніж «Динамо»

У зв`язку з тим, що "Мілан" з 7 по 16 грудня виступатиме на клубній першості світу, завершальні матчі групи D в Лізі чемпіонів УЄФА відбудуться раніше за інші, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Інші 14 матчів завершального туру групового етапу пройдуть 11/12 грудня.

За тур до кінця групового етапу "россонері" забезпечили собі путівку в 1/8 фіналу. Їх найближчий суперник "Селтік" постарається відсвяткувати першу виїзну перемогу в престижному єврокубку і також пробитися в наступний етап. У 15 гостьових поєдинках "кельти", яким потрібно всього очко для виходу з групи, лише одного разу зіграли внічию, поступившись в інших 14 випадках.

Донецький "Шахтар", який у шостому турі приймає удома "Бенфіку", мріє вперше в історії потрапити в 1/8 фіналу. Поки гірники відстають від "Селтіка", що йде на другому місці, на три очки. Проте перемога над "орлами" і поразка чемпіона Шотландії на "Сан-Сіро" виведе підопічних Мірчи Луческу в наступний етап. В цьому випадку у "Селтіка" і "Шахтаря" буде однакова кількість очок, проте останні опиняться вище за перевагою особистих зустрічей.

У разі поразки українська команда опуститься на останнє місце квартету. "Бенфіка", яка на два очки відстає від дончан, втратила шанси на вихід в наступний етап, зате цілком може претендувати на участь в 1/16 фіналу Кубка УЄФА.

Як повідомила прес-служба ФК «Шахтар»,в неділю, 2 грудня, лісабонська «Бенфіка» прибула до Донецька чартерним рейсом. Рейсом «Лісабон – Донецьк» прилетіло 140 чоловік: крім 24 футболістів прибули 20 журналістів, а решту екіпажа склала VIP-делегація.

Справжньою сенсацією стала поява у складі лісабонської делегації знаменитого Ейсебіо – легенди не тільки португальського, але і світового футболу.