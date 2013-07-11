Кварцяний став президентом ФК Волинь
23:00, 11 липня 2013Спорт
765
Сьогодні, 11 липня, головний тренер ФК "Волинь" Віталій Кварцяний був обраний президентом клубу.
Віталій Кварцяний
Під час зборів учасників ТОВ "Футбольний клуб Волинь" був обраний новий президент клубу - ним став Віталій Кварцяний, який наразі є також головним тренером луцької команди.
На тему: Основний інвестор футбольного клубу "Волинь" призупиняє фінансування
Кварцяний свого часу обіймав посаду віце-президента клубу і поєднував її з посадою наставника команди, тому поєднання адміністративної роботи з тренерською для нього не буде новим досвідом, повідомляє football.ua.
Нагадаємо, попереднім президентом Волині був Василь Столяр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter