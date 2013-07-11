Кварцяний став президентом ФК Волинь

Під час зборів учасників ТОВ "Футбольний клуб Волинь" був обраний новий президент клубу - ним став Віталій Кварцяний, який наразі є також головним тренером луцької команди.

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Кварцяний свого часу обіймав посаду віце-президента клубу і поєднував її з посадою наставника команди, тому поєднання адміністративної роботи з тренерською для нього не буде новим досвідом, повідомляє football.ua.

Нагадаємо, попереднім президентом Волині був Василь Столяр.