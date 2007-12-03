15 тур Прем`єр-ліги: Ліверпуль розгромив Болтон

Колишній півзахисник "Арсеналу" Себастьян Ларссон забив переможний гол в доданий час матчу між "Бірмінгемом" і "Тоттенхемом" і приніс "Сіті" першу перемогу над "шпорами" за 24 роки.

Вперед бірмінгемців вивів Гері Макшеффрі, реалізувавши пенальті на 24-ій хвилині, проте потім Роббі Кін, здавалося, забезпечив команді Хуанде Рамоса перемогу, зробивши дубль за три хвилини другого тайму.

Проте "Бірмінгем", який проводив перший матч під керівництвом Алекс Макліша, зумів зібратися і зрівняти рахунок зусиллями Кемерона Джерома, а потім Ларссон приніс команді перемогу з рахунком 3:2.

Слід додати, що Кін був видалений на 68-ій хвилині матчу за фол проти Фабріса Муамби.

"Ліверпуль" здобув п`яту перемогу поспіль і вийшов на третє місце в прем`єр-лізі, розгромивши "Болтон" з рахунком 4:0.

Хороший початок для перемоги поклав Самі Хююпя, ударом головою відкривши рахунок в матчі. Тим не менше, "Уондерерз" намагалися чимось відповісти, проте тільки до того моменту, поки Фернандо Торрес не забив свій 11-й гол в сезоні хвилину опісля після початку другого тайму.

Третій гол забив Стівен Джеррард з пенальті на 54-ій хвилині, а за шість хвилин до закінчення основного часу зустрічі Райан Бабел довершив розгром гостей.

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 15-й тур Тоттенхем - Бірмінгем - 2:3

Голи: Кін 50 (пен.), 53 – Макшеффрі 24 (пен.), Жером 62, Ларссон, 90

Ліверпуль - Болтон - 4:0

Голи: Хююпя 17, Торрес 45, Джеррард 54 (пен.), Бабел 86

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