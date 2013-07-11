Президент московського ЦСКА назвав ультрас Динамо Київ «націоналістами без мізків»

За словами Гінера, армійський клуб не брав участь у турнірі лише через те, що вирушив у турне по Китаю. Про це він розповів в інтерв'ю ІТАР ТАСС.

"Мені цей турнір дуже сподобався, - сказав керівник ЦСКА. - Була чудова атмосфера на трибунах. Доводилося чути, мовляв, вболівальники не прийдуть. Ті, у кого немає мізків - наприклад, націоналісти, і не прийшли. А що вийшло? На матчі між київським "Динамо" і "Спартаком" були присутні 50 тисяч людей ".

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У 2013 році Об'єднаний турнір (Турнір чотирьох) проходив з 27 червня по 7 липня в Росії (Москва) і Україні (Київ, Донецьк). У ньому брали участь московський "Спартак", санкт-петербурзький "Зеніт", київське "Динамо" і донецький "Шахтар". Перемогу в підсумку здобули кияни.

Як відомо, ультрас київського клубу бойкотували матчі команди в Об'єднаному турнірі, пояснюючи це незгодою з ідеєю російського "Газпрому" об'єднати національні чемпіонати Росії та України.