Шахтар завоював свій п'ятий Суперкубок України

Учора у матчі в Одесі донецький «Шахтар» з рахунком 3:1 обіграв «Чорноморець» і завоював свій п'ятий Суперкубок України. При цьому «гірники» зрівнялися за цим показником з київським «Динамо», і тепер можуть залишити трофей у своєму музеї.

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Тренер помаранчево-чорних не приховував свого задоволення на післяматчевій прес-конференції.

«Гадаю, сьогодні вийшов дуже видовищний матч. Грали проти добре підготовленої та організованої команди. Ми ж виглядали зовсім інакше, ніж в Об'єднаному турнірі. Був інший настрій, команда показала інший характер. Знали, що буде складно, якщо базуватимемося лише на функціональному стані. У цьому плані «Чорноморець», напевно, могутніше. Тому ми ставили на меті постійний контроль м'яча, ігри та використання вільних зон за рахунок нашої техніки і швидкості футболістів атаки. Так і вийшло: після двох дуже швидких атак ми забили перші два м'ячі. Потім пропустили зовсім необов'язковий гол за кілька секунд до закінчення першого тайму. Цей гол продемонстрував, що «Чорноморець» дуже сильний при флангових передачах, при стандартних положеннях. Протягом усього першого тайму ми контролювали гру і, гадаю, перемогли цілком заслужено. Задоволений командою. Футболісти зробили все можливе, щоб не відчувалася відсутність Мхітаряна і Фернандіньйо, які залишили нас. Хотілося б відзначити в сьогоднішньому матчі молодого Фреда і Тейшейру, який дуже багато зробив для організації нашої гри. Хоча можу відзначити знову ж таки всю команду", - зазначив Луческу, - повідомляє прес-служба клубу.