Чемпіонат України бере зимовий тайм-аут: завершився 18 тур

Завершилися два останні матчі 18 туру Чемпіонату України з футболу. Обидві гри закінчилися з однаковим рахунком 1:0 перемогою гостей. Запорізький Металург не тільки зумів забити швидкий гол харків`янам на їх полі, але і зміг утримати переможний рахунок до кінця матчу. Львівські Карпати, у свою чергу, обіграли Кривбас. Після сьогоднішніх перемог обидві команди поліпшили своє положення в турнірній таблиці: запорожці зайняли сьомий рядок, а львів`яни піднялися на 11-ий.

ФК Харків - Металург З 0:1 (Годін 8)

Кривбас - Карпати 0:1 (Ковель 12)

Турнірна таблиця