Чемпіонат України бере зимовий тайм-аут: завершився 18 тур

17:53, 02 грудня 2007
Спорт
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Відбулися два останні матчі

Завершилися два останні матчі 18 туру Чемпіонату України з футболу. Обидві гри закінчилися з однаковим рахунком 1:0 перемогою гостей. Запорізький Металург не тільки зумів забити швидкий гол харків`янам на їх полі, але і зміг утримати переможний рахунок до кінця матчу. Львівські Карпати, у свою чергу, обіграли Кривбас.  Після сьогоднішніх перемог обидві команди поліпшили своє положення в турнірній таблиці: запорожці зайняли сьомий рядок, а львів`яни піднялися на 11-ий.

ФК Харків - Металург З 0:1 (Годін 8)

 Кривбас - Карпати 0:1 (Ковель 12)

Турнірна таблиця

Дніпро

18

14

1

3

32-15

43

Шахтар

17

13

2

2

36-12

41

Динамо

18

12

3

3

33-17

39

Металіст

18

12

3

3

29-16

39

Чорноморець

18

8

3

7

19-19

27

Таврія

18

8

3

7

21-26

27

Металург З

18

6

5

7

16-18

23

Кривбас 

18

6

3

9

22-24

21

Зоря

17

6

2

9

14-22

20

Арсенал

18

5

4

9

25-25

19

Карпати

18

5

4

9

17-25

19

ФК Харків

18

4

5

9

12-19

17

Металург Д

18

3

8

7

18-23

17

Ворскла  

18

3

8

7

11-16

17

Нафтовик-Укрнафта   

18

3

5

10

9-22

14

Закарпаття

18

3

5

10

10-25

14

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