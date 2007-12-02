Чемпіонат України бере зимовий тайм-аут: завершився 18 тур
Відбулися два останні матчі
Завершилися два останні матчі 18 туру Чемпіонату України з футболу. Обидві гри закінчилися з однаковим рахунком 1:0 перемогою гостей. Запорізький Металург не тільки зумів забити швидкий гол харків`янам на їх полі, але і зміг утримати переможний рахунок до кінця матчу. Львівські Карпати, у свою чергу, обіграли Кривбас. Після сьогоднішніх перемог обидві команди поліпшили своє положення в турнірній таблиці: запорожці зайняли сьомий рядок, а львів`яни піднялися на 11-ий.
ФК Харків - Металург З 0:1 (Годін 8)
Кривбас - Карпати 0:1 (Ковель 12)
Турнірна таблиця
Дніпро
18
14
1
3
32-15
43
Шахтар
17
13
2
2
36-12
41
Динамо
18
12
3
3
33-17
39
Металіст
18
12
3
3
29-16
39
Чорноморець
18
8
3
7
19-19
27
Таврія
18
8
3
7
21-26
27
Металург З
18
6
5
7
16-18
23
Кривбас
18
6
3
9
22-24
21
Зоря
17
6
2
9
14-22
20
Арсенал
18
5
4
9
25-25
19
Карпати
18
5
4
9
17-25
19
ФК Харків
18
4
5
9
12-19
17
Металург Д
18
3
8
7
18-23
17
Ворскла
18
3
8
7
11-16
17
Нафтовик-Укрнафта
18
3
5
10
9-22
14
Закарпаття
18
3
5
10
10-25
14