Українські боксери виграла два золота Універсіади в Казані

Як повідомляє офіційний сайт змагань, чемпіонами стали Дмитро Митрофанов та Олександр Гвоздик.

У фінальному бою у ваговій категорії до 75 кг Дмитру Митрофанову протистояв узбецький боксер Азізбеков Абдугофуров, який, втім, чинити гідного опору не зумів - 3:0.

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Що стосується категорії до 81 кг, то тут у фінальному бою Олександр Гвоздик зійшовся з Дмитром Біволом з Росії і переміг суперника достроково - технічним нокаутом.

Крім того, четверту за день нагороду на гімнастичному турнірі приніс збірній України Олег Верняєв. У вправі на паралельних брусах він посів третє місце з результатом 15,575 бала. Сильнішими за українця виявилися двоє росіян - Емін Гарібов і Давид Белявський.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 6 золотих, 12 срібних і 18 бронзових нагород - 36 медалей. У загальнокомандному заліку українці посідають 5-е місце.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.