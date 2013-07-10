Українські футболісти вийшли до чвертьфіналу Універсіади в Казані

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, за збірну України відзначився Ярослав Галенко на 51-й хвилині матчу. За вісім хвилин другий м’яч у ворота суперників вдалося забити Сергію Краченку.

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Турецька збірна спромоглася відіграти лише один м’яч: на 65-й хвилині Такіл Доган вразив ворота Олексія Шевченка. Суперники збірної України догравали матч у меншості після вилучення захисника Ченка Каплана на 85-й хвилині. На 90-й хвилині фінальну точку у матчі влучним ударом встановив Андрій Ківа − 3:1.

Перемога української команди дозволила нашим студентам набрати чотири очки, фінішувати на другій сходинці у групі слідом за командою Японії та пробитися до ¼ фіналу.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані триватиме з 6 по 17 липня.