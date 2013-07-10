У Донецьку відкрився юнацький Чемпіонат світу з легкої атлетики (фото)

19:48, 10 липня 2013
Спорт
794

У Донецьку на РСК «Олімпійський» сьогодні урочисто відкрився юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики.

Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діак

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття були присутні президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діак, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, голова облради Андрій Федорук, мер Донецька Олександр Лук’янченко, численні спортсмени учасники, жителі Донецька і області.

На тему: Збірна України з легкої атлетики стала шостою на чемпіонаті Європи

У своєму вітанні до спортсменів мер висловив упевненість, що чемпіонат пройде в святковій атмосфері й «у всіх його учасників залишаться лише добрі враження і спогади про Донецьк». «Можливо, ми станемо свідками народження нових видатних рекордів і вже сьогодні в Донецьку виступлять майбутні чемпіони Олімпійських ігор», - сказав Лук’янченко.

На відкритті виступив Грищенко

Голова облради також запевнив, що «чемпіонат світу, який відбудеться в нашому місті, ще раз продемонструє красу і користь легкої атлетики і спонукатиме дітей і підлітків ближче познайомитися з цим прекрасним видом спорту». Він відзначив, що, готуючись прийняти чемпіонат, в Донецьку «клали немало зусиль, щоб створити гідну інфраструктуру».

Всі офіційні особи, вітаючи майже 2 тисячі молодих спортсменів, які приїхали до Донецька, побажали їм «блискучих перемог», а глядачам – «яскравих вражень від змагань».

За інформацією оргкомітету змагань, першими сьогодні увечері вже змагатимуться дівчата-легкоатлети в бігу на 400 м з перешкодами.

Довідка УНІАН. За даними Донецької міськради, в юнацькому чемпіонат світу з легкої атлетики візьмуть участь 1652 молодих спортсмена. Крім спортсменів, які спробують подолати вершини світових спортивних досягнень, Донецьк відвідають тренери і офіційні представники команд – більш як 750 чоловік. У цілому загальна кількість гостей становитиме 2367 чоловік, які представлятимуть 166 федерацій-членів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних Федерацій. Така кількість делегацій стала другою за всю історію подібних чемпіонатів, поступившись лише чемпіонату 2005 року в Марракеші (Марокко), в якому взяли участь 177 команд.

Проведення чемпіонату в Донецьку забезпечує команда з 800 волонтерів.

Одна з волонтерок знепритомніла через спеку / Фото Ольги Кононенко, donbass.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter