У Донецьку відкрився юнацький Чемпіонат світу з легкої атлетики (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття були присутні президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діак, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, голова облради Андрій Федорук, мер Донецька Олександр Лук’янченко, численні спортсмени учасники, жителі Донецька і області.

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У своєму вітанні до спортсменів мер висловив упевненість, що чемпіонат пройде в святковій атмосфері й «у всіх його учасників залишаться лише добрі враження і спогади про Донецьк». «Можливо, ми станемо свідками народження нових видатних рекордів і вже сьогодні в Донецьку виступлять майбутні чемпіони Олімпійських ігор», - сказав Лук’янченко.

Голова облради також запевнив, що «чемпіонат світу, який відбудеться в нашому місті, ще раз продемонструє красу і користь легкої атлетики і спонукатиме дітей і підлітків ближче познайомитися з цим прекрасним видом спорту». Він відзначив, що, готуючись прийняти чемпіонат, в Донецьку «клали немало зусиль, щоб створити гідну інфраструктуру».

Всі офіційні особи, вітаючи майже 2 тисячі молодих спортсменів, які приїхали до Донецька, побажали їм «блискучих перемог», а глядачам – «яскравих вражень від змагань».

За інформацією оргкомітету змагань, першими сьогодні увечері вже змагатимуться дівчата-легкоатлети в бігу на 400 м з перешкодами.

Довідка УНІАН. За даними Донецької міськради, в юнацькому чемпіонат світу з легкої атлетики візьмуть участь 1652 молодих спортсмена. Крім спортсменів, які спробують подолати вершини світових спортивних досягнень, Донецьк відвідають тренери і офіційні представники команд – більш як 750 чоловік. У цілому загальна кількість гостей становитиме 2367 чоловік, які представлятимуть 166 федерацій-членів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних Федерацій. Така кількість делегацій стала другою за всю історію подібних чемпіонатів, поступившись лише чемпіонату 2005 року в Марракеші (Марокко), в якому взяли участь 177 команд.

Проведення чемпіонату в Донецьку забезпечує команда з 800 волонтерів.