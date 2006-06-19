”Мілан” знайшов заміну Шевченку (фото)

Можливо, місце українського форварда на вістрі атак "Мілану" займе нападник збірної Іспанії Фернандо Торрес.

Керівництво "Мілану" бачить в нападаючому іспанської збірної спадкоємця українця Андрія Шевченка. Альтернативними варіантами є Суазо, Кассано, Ібрагімовіч і Ван Ністелрой.

"Мілан" намагається використовувати хороші відносини, які склалися з "Атлетіко" після трансферів Контри, Хосе Марі і Хаві Моренно.

Два клуби домовилися про відстрочення повного платежу до 2010 року, а основна сума трансферу становитиме близько 18 мільйонів євро. Окрім цього, "Мілан" запропонував як погашення боргу на вибір своїх футболістів: Калача, Шиміча і Аморозо, що "потягне" більше 10 млн. євро, і тоді загальна сума трансферу Торреса складе 30 млн. євро.

Відзначимо, що раніше повідомлялося, що Торрес після ЧС-2006 перейде до "Манчестер Юнайтед".

Кореспондент