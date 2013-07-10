Українські спортсмени завоювали чотири бронзи на Універсіаді в Казані

Як повідомляє офіційний сайт Універсіади, у змаганнях зі спортивної гімнастики сьогодні проходять фінали в окремих видах. У чоловічому турнірі у вправі на коні бронзову нагороду завоював Олег Степко. Українець одержав оцінку 14,850, випередивши, зокрема, співвітчизника Олега Верняєва, який посів четверте місце. Друге місце в цій вправі посів мексиканець Даніель Корал Баррон, а чемпіоном став росіянин Микола Куксенков.

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У свою чергу, Ігор Радівілов завоював бронзову нагороду у вправі на кільцях. Він одержав оцінку 15, 525 балу. Сильніше за українця виявилися Артур Набаретте Занетті з Бразилії та росіянин Денис Аблязін.

У змаганнях з дзюдо сьогодні відбулися поєдинки у жінок. У ваговій категорії до 48 кг бронзу завоювала Марина Черняк. У поєдинку за третє місце вона була сильнішою за туркеню Ебру Сахін. Чемпіонкою Універсіади в цьому виді програми стала росіянка Алеся Кузнєцова.

В абсолютній ваговій категорії у жінок бронзу виборола Єлизавета Каланіна, яка в поєдинку за третє місце була сильнішою за німкеню Кларіссу Габріель Таубе. Золото - на рахунку кубинки Ідейліс Ортіз Бокар.

На даний момент на рахунку збірної України 4 золоті, 12 срібних і 14 бронзових нагород – 30 медалей. У загальнокомандному заліку українці йдуть на п'ятому місці.

Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.