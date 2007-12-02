Результати жеребкування Євро 2008
14:00, 02 грудня 2007Спорт
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Збірні Польщі і Росії дізналися своїх суперників
Сьогодні, 2 грудня, в Люцерні (Швейцарія) відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2008, яка пройде з 7 по 29 червня 2008 року в Швейцарії і Австрії. 16 збірних команд розподілено по 4-х групах
Група А: Швейцарія, Чехія, Португалія, Туреччина
Група В: Австрія, Хорватія, Німеччина, Польща
Група С: Нідерланди, Італія, Румунія, Франція
Група D: Греція, Швеція, Іспанія, Росія
Згідно з регламентом турніру, в наступний етап (чвертьфінал) виходять по дві кращі команди з кожної групи.
31 матч Євро-2008 пройде в 8 містах: австрійських Клагенфурті, Інсбруці, Зальцбурзі і Відні та в швейцарських Базелі, Цюріху, Женеві і Берні.
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