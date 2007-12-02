Результати жеребкування Євро 2008

Сьогодні, 2 грудня, в Люцерні (Швейцарія) відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2008, яка пройде з 7 по 29 червня 2008 року в Швейцарії і Австрії. 16 збірних команд розподілено по 4-х групах

Група А: Швейцарія, Чехія, Португалія, Туреччина

Група В: Австрія, Хорватія, Німеччина, Польща

Група С: Нідерланди, Італія, Румунія, Франція

Група D: Греція, Швеція, Іспанія, Росія

Згідно з регламентом турніру, в наступний етап (чвертьфінал) виходять по дві кращі команди з кожної групи.

31 матч Євро-2008 пройде в 8 містах: австрійських Клагенфурті, Інсбруці, Зальцбурзі і Відні та в швейцарських Базелі, Цюріху, Женеві і Берні.