Клуб Ахметова презентуватиме нову форму в шахті

У п'ятницю, 12 липня, «Шахтар» представить нову домашню форму. Цього разу презентація проводитиметься в кілька етапів. Усі вони пройдуть у різних локаціях протягом одного дня. Багато сюрпризів обіцяє фанам прес-служба клубу.

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Першими форму побачать журналісти. Для початку презентація нового екіпірування «гірників» відбудеться під землею – в соляній шахті міста Соледар. У заході безпосередньо братимуть участь гравці першої команди «Шахтаря».

Увечері ж на полі «Донбас Арени» пройде відкрите для вболівальників тренування «гірників». А перед його початком головний тренер «Шахтаря» представить новачків команди. Початок заходу – о 18:00. Вхід на трибуни – із 17:00, повідомляє офіційний сайт "гірників".