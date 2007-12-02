Лондонський клуб «Челсі» готовий продати українського нападаючого Андрія Шевченка в січні за £12 млн. Про це повідомляють англійські ЗМІ. Найбільший інтерес до форварда проявляють міланський «Інтер» і турінський «Ювентус».

Шевченко перейшов у «Челсі» в травні 2006 року, і тоді його трансфер обійшовся в £30 млн.

Газета.ру