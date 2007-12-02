«Челсі» готовий продати Шевченка за £12 млн?
12:16, 02 грудня 2007Спорт
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Англійські ЗМІ називають потенційних покупців
Лондонський клуб «Челсі» готовий продати українського нападаючого Андрія Шевченка в січні за £12 млн. Про це повідомляють англійські ЗМІ. Найбільший інтерес до форварда проявляють міланський «Інтер» і турінський «Ювентус».
Шевченко перейшов у «Челсі» в травні 2006 року, і тоді його трансфер обійшовся в £30 млн.
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