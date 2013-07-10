Київ претендуватиме на проведення фіналу Ліги чемпіонів

Київська арена, НСК "Олімпійський", претендуватиме на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2017 році.

Про це в ефірі телеканалу "Футбол" заявив генеральний директор концерну "Укрспортарени" Сергій Симак, повідомляє Чемпіон.

"Ми відповідаємо усім вимогам, які виставляють саме для проведення фіналу Ліги чемпіонів. Заявка подаватиметься нами 4 березня 2014-го року у федерацію футболу України.

Саме вона і є представником УЄФА на території нашої держави. І вже ФФУ подаватиме від себе заявку в УЄФА", - сказав чиновник.