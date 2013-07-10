Київ претендуватиме на проведення фіналу Ліги чемпіонів
13:27, 10 липня 2013Спорт
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Центральна арена України подасть заявку на 2017 рік.
НСК ”Олімпійський” хоче приймати фінал Ліги чемпіонів
Київська арена, НСК "Олімпійський", претендуватиме на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2017 році.
Про це в ефірі телеканалу "Футбол" заявив генеральний директор концерну "Укрспортарени" Сергій Симак, повідомляє Чемпіон.
"Ми відповідаємо усім вимогам, які виставляють саме для проведення фіналу Ліги чемпіонів. Заявка подаватиметься нами 4 березня 2014-го року у федерацію футболу України.
Саме вона і є представником УЄФА на території нашої держави. І вже ФФУ подаватиме від себе заявку в УЄФА", - сказав чиновник.
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