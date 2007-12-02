Нінкович: Лужний сказав, треба виграти, і ми виграли!

Півзахисник "Динамо", автор останнього гола в матчі "Динамо" - "Чорноморець" (5:2) прокоментував результат гри в Києві:

«Дуже важко було грати після таких матчів як з "Ромою". Тому перший тайм ми зіграли не дуже добре. Другий провели набагато краще і тому виграли», - сказав Нінкович.

Сербський футболіст відзначив, що переламати хід гри вдалося завдяки установці Олега Лужного:

«У роздягальні Олег сказав, щоб ми зібралися, що треба виграти цю гру. "Динамо" дуже слабо грає в Лізі чемпіонів, але в другому таймі ми показали нашу гру. Але так грати треба в кожному матчі», - підсумував Нінкович.

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