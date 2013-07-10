Повєткін знайшов собі тренера, який готуватиме його до бою з Кличком

Як повідомляє офіційний сайт спортсмена, найближчим часом Цзю сформує команду з тренерів та інших фахівців, які допоможуть росіянину підготуватися до поєдинку.

9 липня Повєткін відлетів до Киргизії на тритижневий збір.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня російський промоутер Андрій Рябінський заявив, що Поєеткіна до бою з Кличком-молодшим готуватиме американець Фреді Роуч, відомий по роботі з Майком Тайсоном і Менні Пакіао. Проте від співпраці з Роучом довелося відмовитися, оскільки сторонам не вдалося домовитися про місце проведення тренувань. Американець відмовився виїжджати зі США, оскільки готуватиме пуерториканця Мігеля Котто до повернення на ринг. Котто має намір провести найближчий бій 5 жовтня. Того ж дня має відбутися поєдинок Повєткіна і Кличка в Москві.