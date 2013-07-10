Сьогодні в Україні стартує новий футбольний сезон

Одеський «Чорноморець», який став фіналістом Кубка України, в матчі за Суперкубок прийматиме найкращий упродовж останніх років український клуб – донецький «Шахтар».

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Наприкінці тижня відбудеться перший тур змагань у Прем’єр-лізі, а 18 липня «Чорноморець» стане першим у сезоні українським клубом, який зіграє у єврокубках, повідомляє Радіо Свобода.

Одесити стартують у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Їхнім суперником стане переможець пари першого раунду кваліфікації, в якому грають албанська «Теута» і молдовська «Дачія». Матч в Албанії завершився з рахунком 3:1 на користь господарів, завтра ці команди зустрінуться в Молдові.