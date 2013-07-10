Газзаєв: Об'єднаний чемпіонат можна провести через 2-3 роки

Про це в інтерв'ю "НТВ-Плюс" заявив директор його оргкомітету Валерій Газзаєв.

"Швидше за все, це 2015-16 рік, тому що швидше неможливо зробити, регламент не дозволить і, плюс, ті статутні документи, які ми готуємо, будуть готові до цього терміну.

Я зовсім недавно читав інтерв'ю віце-президента УЄФА Григорія Михайловича Суркіса, який дуже позитивно висловився про Об'єднаний чемпіонат, він чудово бачить позитивні сторони цього чемпіонату ", - цитує РІА "Новости" з посиланням на сторінку Об'єднаного чемпіонату в Facebook.

"Більше того, в УЄФА створили робочу групу з питань міжнаціональних об'єднаним чемпіонатам. Я думаю, що всі ці питання будуть опрацьовуватися, і вони повинні позитивно позначитися на майбутньому нашого Об'єднаного чемпіонату", - додав він.