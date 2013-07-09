Універсіада в Казані: Україна посідає 2-ге місце за кількістю медалей

Здобувши 4 золоті, 12 срібних і 10 бронзових медалей, українські спортсмени випередили в основному медальному заліку таку традиційно сильну команду, як Китай, поступаючись лише Росії, Японії та Південній Кореї.

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Однак у заліку за загальною кількістю медалей українці з 26 нагородами впевнено обійняли другу позицію. Тільки господарі змагань - росіяни - перевершили цей показник, здобувши 77 медалей, тоді як найближчий переслідувач України - Японія - має 21 нагороду.

Медальний залік Універсіади-2013 в Казані