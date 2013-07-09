Шахтар придбав аргентинця Феррейру
22:51, 09 липня 2013Спорт
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Донецький футбольний клуб Шахтар посилив склад ще одним новачком, аргентинським форвардом Факундо Феррейрою.
Феррейра / Фото: ФК Шахтар
Як повідомляє офіційний сайт клубу, з Феррейрою укладено контракт терміном на 5 років. Трансферна вартість нападника, який раніше виступав за аргентинський Велес Сарсфілд, склала 9 мільйонів доларів.
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Як розповів гравець у першому інтерв'ю клубній прес-службі: «Я дуже щасливий. Я був задоволений інтересом з боку Шахтаря і постараюся повністю компенсувати довіру своїми виступами на футбольному полі і хорошими голами. Чекайте від мене багато голів ».
Аргентинець гратиме в команді під номером 19.
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