Шахтар придбав аргентинця Феррейру

Як повідомляє офіційний сайт клубу, з Феррейрою укладено контракт терміном на 5 років. Трансферна вартість нападника, який раніше виступав за аргентинський Велес Сарсфілд, склала 9 мільйонів доларів.

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Як розповів гравець у першому інтерв'ю клубній прес-службі: «Я дуже щасливий. Я був задоволений інтересом з боку Шахтаря і постараюся повністю компенсувати довіру своїми виступами на футбольному полі і хорошими голами. Чекайте від мене багато голів ».

Аргентинець гратиме в команді під номером 19.