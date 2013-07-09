Двоє українських боксерів вийшли у фінал Універсіади

Як повідомляє офіційний сайт змагань, в сьогоднішніх півфіналах брали участь троє українців.

На тему: Український дзюдоїст завоював бронзову медаль Універсіади

Дмитро Митрофанов у ваговій категорії до 75 кг переміг, забезпечивши собі, як мінімум, срібну медаль Універсіади. У півфінальному бою українець здобув впевнену перемогу над Шінебаяром Нармандахом з Монголії - 3:0. Суперником Дмитра у вирішальному поєдинку стане Азізбеков Абдугофуров з Узбекистану, який переміг казаха Нурдаулета Жарманова-2:1.

У свою чергу, Олександр Гвоздик переміг у своєму півфіналі Михайла Дахалявеца з Білорусі - 3:0. Суперником Гвоздика у фіналі буде росіянин Дмитро Бівол, який також упевнено переміг Елшода Расулова з Узбекистану - 3:0.

А ось Денис Берінчик, який виступає у ваговій категорії до 64 кг, став бронзовим призером, поступившись у півфіналі росіянину Раджабу Бутаєва - 0:3. Тепер за золото Бутаєв битиметься з Артуром Кіраяном з Вірменії, який був сильнішим молдованина Дмитра Галагота - 2:1.

Фінальні бої Універсіади пройдуть 10 липня.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.