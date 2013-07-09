Українські спортсмени завоювали на Універсіаді ще дві золоті нагороди

Як повідомляє офіційний сайт змагань, переможницями у своїх видах стали бігунка Ганна Тітімець та фехтувальниця Ольга Харлан.

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Тітімець брала участь у фінальному забігові на 400 метрів з бар'єрами, подолавши дистанцію за 54,6 секунди. До речі, друге місце в цьому виді легкоатлетичної програми також посіла українка Ганна Ярощук з результатом 54,77 сек. Третє місце посіла росіянка Ірина Давидова.

У свою чергу, у змаганнях з фехтування на шаблях рівних не було олімпійській чемпіонці Пекіна-2008 Ользі Харлан. У вирішальному бою українка більш ніж впевнено виграла у представниці Південної Кореї Кім Джин - 15:9.

Таким чином, на даний момент у збірної України 3 золоті, 11 срібних і 10 бронзових медалей - 24 нагороди. Команда знаходиться на 4-му місці в загальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.