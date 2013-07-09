Український шахіст Іванчук отримав першу перемогу на Гран-прі FIDE у Пекіні

Як повідомляє офіційний сайт турніру, український гросмейстер, граючи білими, переміг китайця Ван Юе. Суперник українця склав зброю на 41-му ході.

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Для Іванчука це перша перемога на турнірі. Раніше він тричі зіграв внічию – з Ван Хао (Китай), Олександром Грищуком (Росія) і Веселіном Топаловим (Болгарія) і зазнав поразки від Шахріяра Мамед‘ярова (Азербайджан).

Після п'яти турів одноосібну першість зберіг росіянин Сергій Карякін, в активі якого 4 очки, другим йде Грищук – 3,5 очка. У Іванчука – 2,5 бала.

Шостий тур відбудеться 10 липня. Іванчук гратиме чорними проти голландця Гірі Аніша.

Змагання завершаться 16 липня.