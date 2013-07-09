УЄФА назвав десять претендентів на звання найкращого футболіста Європи

Опублікований на офіційному сайті список було складено за підсумками голосування журналістів з країн, що входять до УЄФА. 6 серпня буде оприлюднено трійку гравців, з якої буде обрано переможця. Володар призу стане відомий 29 серпня під час церемонії жеребкування Ліги чемпіонів.

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До десятки увійшли чотири футболісти німецької «Баварії» (Мюнхен) — Томас Мюллер, Франк Рібері, Ар’єн Роббен і Бастіан Швайнштайгер. Також у списку - Кріштіану Роналду з іспанського «Реала» (Мадрид), Ліонель Мессі з іспанської «Барселони», Златан Ібрагімович з французького ПСЖ (Париж), Гарет Бейл з англійського «Тоттенхему» (Лондон), Роберт Левандовські з німецької «Борусії» (Дортмунд) і Робін ван Персі з англійського «Манчестер Юнайтед».

Приз на звання найкращого гравця Європи було встановлено в 2011 році. Першим його володарем став Ліонель Мессі, а в 2012 році найкращим було визнано одноклубника Мессі Андреса Іньєсту.