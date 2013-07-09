Український дзюдоїст завоював бронзову медаль Універсіади
16:44, 09 липня 2013Спорт
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На XXVII Всесвітніх літніх студентських Іграх у Казані проходять змагання з дзюдо, в яких бронзову медаль завоював Артем Харченко.
На рахунку збірної України 16 медалей
Як повідомляє офіційний сайт змагань, змагання проходили у ваговій категорії до 66 кг.
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Японський дзюдоїст Томофумі Такадзо виграв золоту медаль, перемігши у фінальному бої Чо Джун Хюна з Південної Кореї. Бронзові медалі в цій категорії дісталися росіянину Якубу Шамілову і українцю Харченку.
Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 1 золота, 9 срібних і 6 бронзових нагород – 16 медалей.
Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.
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