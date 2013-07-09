Український дзюдоїст завоював бронзову медаль Універсіади

Як повідомляє офіційний сайт змагань, змагання проходили у ваговій категорії до 66 кг.

На тему: Українська дзюдоїстка взяла бронзу на Чемпіонаті Європи

Японський дзюдоїст Томофумі Такадзо виграв золоту медаль, перемігши у фінальному бої Чо Джун Хюна з Південної Кореї. Бронзові медалі в цій категорії дісталися росіянину Якубу Шамілову і українцю Харченку.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 1 золота, 9 срібних і 6 бронзових нагород – 16 медалей.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.