У Чемпіонаті України з футболу змінився лідер (таблиця)
20:34, 01 грудня 2007Спорт
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Але Шахтар має гру в запасі...
Перемога "Дніпра" в Донецьку над Металургом у 18-му турі Чемпіонату дозволила йому вийти на перше місце в турнірній таблиці:
Дніпро
18
14
1
3
32-15
43
Шахтар
17
13
2
2
36-12
41
Динамо
18
12
3
3
33-17
39
Металіст
18
12
3
3
29-16
39
Чорноморець
18
8
3
7
19-19
27
Таврія
18
8
3
7
21-26
27
Кривбас
17
6
3
8
22-23
21
Зоря
17
6
2
9
14-22
20
Металург (З)
17
5
5
7
15-18
20
Арсенал
18
5
4
9
25-25
19
ФК Харків
17
4
5
8
12-18
17
Металург (Д)
18
3
8
7
18-23
17
Ворскла
18
3
8
7
11-16
17
Карпати
17
4
4
9
16-25
16
Нафтовик
18
3
5
10
9-22
14
Закарпаття
18
3
5
10
10-25
14
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