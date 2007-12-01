У Чемпіонаті України з футболу змінився лідер (таблиця)

20:34, 01 грудня 2007
Спорт
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Але Шахтар має гру в запасі...

Перемога "Дніпра" в Донецьку над Металургом у 18-му турі Чемпіонату дозволила йому вийти на перше місце в турнірній таблиці:

Дніпро

18

14

1

3

32-15

43

Шахтар

17

13

2

2

36-12

41

Динамо

18

12

3

3

33-17

39

Металіст

18

12

3

3

29-16

39

Чорноморець

18

8

3

7

19-19

27

Таврія

18

8

3

7

21-26

27

Кривбас

17

6

3

8

22-23

21

Зоря

17

6

2

9

14-22

20

Металург (З)

17

5

5

7

15-18

20

Арсенал

18

5

4

9

25-25

19

 ФК Харків

17

4

5

8

12-18

17

Металург (Д)

18

3

8

7

18-23

17

Ворскла

18

3

8

7

11-16

17

Карпати

17

4

4

9

16-25

16

Нафтовик

18

3

5

10

9-22

14

Закарпаття

18

3

5

10

10-25

14

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