У Чемпіонаті України з футболу змінився лідер (таблиця)

Але Шахтар має гру в запасі...

Перемога "Дніпра" в Донецьку над Металургом у 18-му турі Чемпіонату дозволила йому вийти на перше місце в турнірній таблиці: Дніпро 18 14 1 3 32-15 43 Шахтар 17 13 2 2 36-12 41 Динамо 18 12 3 3 33-17 39 Металіст 18 12 3 3 29-16 39 Чорноморець 18 8 3 7 19-19 27 Таврія 18 8 3 7 21-26 27 Кривбас 17 6 3 8 22-23 21 Зоря 17 6 2 9 14-22 20 Металург (З) 17 5 5 7 15-18 20 Арсенал 18 5 4 9 25-25 19 ФК Харків 17 4 5 8 12-18 17 Металург (Д) 18 3 8 7 18-23 17 Ворскла 18 3 8 7 11-16 17 Карпати 17 4 4 9 16-25 16 Нафтовик 18 3 5 10 9-22 14 Закарпаття 18 3 5 10 10-25 14

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter