Результати 15-го туру англійської Прем`єр-ліги

...одного з найскромніших щодо голів

Закінчилися чергові матчі 15-го туру англійської Прем`єр-ліги Челсі - Вест Хем 1:0 (Коул 75) Блекберн - Ньюкасл 3:1 (Бентлі 54, 67, Керімоглу 90 - Мартінс 46) Портсмут - Евертон 0:0 Віган - Манчестер Сіті 1:1 (Шарнер 24 - Джованні 1) Сандерленд - Дербі 1:0 (Стоукс 90) Рідінг - Міддлсбро 1:1 (Кітсон 53 - Санлі 83) Астон Вілла - Арсенал 1:2 (Гарднер 13 - Фламіні 23, Адебайор 35).. На завтра призначені матчі Ліверпуль - Болтон, Тоттенхем - Бірмінгем.

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