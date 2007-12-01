Результати 15-го туру англійської Прем`єр-ліги
20:02, 01 грудня 2007Спорт
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...одного з найскромніших щодо голів
Закінчилися чергові матчі 15-го туру англійської Прем`єр-ліги
Челсі - Вест Хем 1:0 (Коул 75)
Блекберн - Ньюкасл 3:1 (Бентлі 54, 67, Керімоглу 90 - Мартінс 46)
Портсмут - Евертон 0:0
Віган - Манчестер Сіті 1:1 (Шарнер 24 - Джованні 1)
Сандерленд - Дербі 1:0 (Стоукс 90)
Рідінг - Міддлсбро 1:1 (Кітсон 53 - Санлі 83)
Астон Вілла - Арсенал 1:2 (Гарднер 13 - Фламіні 23, Адебайор 35)..
На завтра призначені матчі Ліверпуль - Болтон, Тоттенхем - Бірмінгем.
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