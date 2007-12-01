Результати 18-го туру Чемпіонату України з футболу
17:37, 01 грудня 2007Спорт
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5 гравців Динамо поповнили свій список голів
Закінчилися три з чотирьох сьогоднішніх матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу:
Нафтовик-Укрнафта - Арсенал 1:0 (Сердюк 27)
Динамо - Чорноморець 5:2 (Бангура 18 пен., Гіоане 35, Шацьких 54, Гусєв 61, Нінкович 90+1 - де ла Аса 6, 41)
Закарпаття - Металіст 0:1 (Ганцарчик 90)
Металург - Дніпро 0:3 (Назаренко 28 пен., Канкава 48, Лепа 87).
Нагадаємо, що вчора Таврія виграла у Ворскли 1:0 (Любенович 45).
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