Результати 18-го туру Чемпіонату України з футболу

5 гравців Динамо поповнили свій список голів

Закінчилися три з чотирьох сьогоднішніх матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу: Нафтовик-Укрнафта - Арсенал 1:0 (Сердюк 27) Динамо - Чорноморець 5:2 (Бангура 18 пен., Гіоане 35, Шацьких 54, Гусєв 61, Нінкович 90+1 - де ла Аса 6, 41) Закарпаття - Металіст 0:1 (Ганцарчик 90) Металург - Дніпро 0:3 (Назаренко 28 пен., Канкава 48, Лепа 87). Нагадаємо, що вчора Таврія виграла у Ворскли 1:0 (Любенович 45).

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