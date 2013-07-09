Українці завоювали ще два «срібла» на Універсіаді-2013

На XXVII Всесвітніх студентських літніх іграх у Казані розіграні медалі у спортивній ходьбі на дистанції 20 км, де збірна України завоювала дві срібні нагороди – в індивідуальній і командній першості.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українець Руслан Дмитренко фінішував на цій дистанції другим, поступившись лише представникові Росії Андрію Кривову. Бронзову медаль узяв також росіянин Денис Стрелков.

На тему: Універсіада-2013: Українські гімнасти завоювали срібло

Що стосується командного заліку, то українські атлети в цілому показали результат 4 години 08 хвилин 09 секунд, поступившись лише росіянам, але істотно випередивши команду Канади (4:20.35).

Таким чином, на даний момент у скарбничці збірної України 15 нагород – 1 золота, 9 срібних і 5 бронзових. У загальнокомандному заліку українці йдуть на 10-му місці.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.