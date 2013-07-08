Гравець «Шахтаря» Мхітарян перейшов у німецьку «Боруссію»

Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA), донецький «Шахтар» отримає за 24-річного футболіста 25 мільйонів євро. Для проведення переговорів з придбання вірменського універсала візит до Донецька здійснили генеральний менеджер «Боруссії» Ханс-Йоахім Ватцке і спортивний директор клубу Міхаель Цорк.

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У стані дортмундців Мхітаряну належить заповнити втрату Маріо Гьотце, який пішов раніше в Баварію.

"Дортмундська «Боруссія»та Генріх Мхітарян досягли принципової угоди з фінансової стороні контракту, який розрахований до 30 червня 2017 року. Інші деталі угоди будуть скоро вирішені", - йдеться в заяві німецького клубу.