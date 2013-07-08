Універсіада-2013: Українські гімнасти завоювали срібло

На XXVII Всесвітніх літніх студентських іграх у Казані відбулися командні змагання у чоловіків зі спортивної гімнастики, в яких збірна України посіла друге місце.

Як повідомляє офіційний сайт Універсіади, українська команда за підсумками шести вправ набрала 269,950 балу. Чемпіоном стала збірна Росії - 273,150 балів, на третьому місці команда Японії (269,700). На тему: Три українські боксери вийшли у півфінал на Універсіаді-2013 Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 13 нагород - 1 золота, 7 срібних і 5 бронзових медалей. Як повідомляв УНІАН, Універсіада відбувається з 6 по 17 липня в Казані.

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