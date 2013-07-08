Давид Вілья пішов з «Барселони»

Вартість трансферу 31-річного футболіста склала 5,1 мільйона євро. Також «Барселона» отримає 50 відсотків суми, вирученої від можливого продажу гравця.

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Ініціатором переходу виступив сам Вілья, який з початку 2013 року, говорив про бажання покинути каталонський клуб через нестачу ігрової практики. Серед претендентів на гравця ЗМІ називали англійський «Арсенал» і «Тоттенхем», а також італійську «Фіорентину».

Вілья перейшов до «Барселони» з «Валенсії» в 2010 році за 42 мільйони євро. Разом з каталонцями форвард двічі виграв чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів в 2011 році.

Зі збірною Іспанії Вілья виграв чемпіонат Європи 2008 року і світову першість 2010 року. Всього за національну команду форвард провів 92 матчі, забивши 56 голів.