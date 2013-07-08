Три українських боксери вийшли у півфінал на Універсіаді-2013

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у чвертьфіналі брали участь сім українців.

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Денис Беринчик упевнено переміг представника Казахстану Айдара Амірзакова - 3:0. У півфіналі українцеві протистоятиме росіянин Раджаб Бутаєв.

Дмитро Митрофанов у наполегливому поєдинку вирвав перемогу у росіянина Артема Чеботарьова – 2:1. Суперником Митрофанова у півфіналі буде монгол Шинебаяр Нармандах.

Олександр Гвоздик оформив вихід у півфінал переконливою перемогою над суперником з Південної Кореї Хенгю Кімом. У третьому раунді після третього нокдауну суддя зупинив поєдинок. У результаті дострокова перемога Гвоздика – ТКО R3. За вихід у фінал Гвоздик битиметься з білоруським боксером Михайлом Довгальовцем.

Вибули з боротьби за нагороди Універсіади Олександр Шепелюк, який програв одностайним рішенням суддів Ясурбеку Латіпову з Узбекистану, – 0:3, Дмитро Руденко, який не подолав монгола Отгондолая Дорьянямбуу, – 0:3, Геворг Манукян, який поступився росіянину Євгену Тищенко, – 0:3, і Ростислав Архипенко, який програв усі три раунди і побував у нокдауні у третьому раунді у поєдинку з росіянином Магомедом Омаровим.

Півфінальні поєдинки відбудуться 9 липня.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.