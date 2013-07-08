Переможець Вімблдону віддав всі призові на благодійність

Британський тенісист Енді Маррей, який напередодні став переможцем Вімблдону, переказав 1,6 млн фунтів призових центру з дослідження раку Ройал Марсден, повідомляє "Чемпионат.com" з посиланням на британську пресу.

Нагадаємо, що у вирішальному матчі друга ракетка світу в трьох сетах переграв серба Новака Джоковича - 6:4, 7:5, 6:4. Маррей став першим британцем, якому вдалося виграти Вімблдон з 1936 року.