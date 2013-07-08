Українські баскетболісти програли на Універсіаді в Казані

Як повідомляє офіційний сайт змагань, чоловічу українську команду розгромила збірна Німеччини – 58:78, а жіноча збірна грала з представницями Тайбея, поступившись їм 68:84.

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Решта матчів за участю чоловічих команд завершилася таким чином: Фінляндія - Бразилія - 65:75, Австралія - Швеція - 70:53, Мексика - Монголія - 108:54, США – Чехія - 96:38, Китай - Норвегія - 74:106, Румунія - Японія - 77:57, Корея - Оман - 126:77.

У жінок також відбувся один матч, в якому канадки без зусиль розібралися зі збірною Японією, - 76:48.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.