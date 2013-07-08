Українські веслувальники завоювали ще шість нагород Універсіади

Як повідомляє офіційний сайт змагань, срібними призерами стали чоловіча двійка парна (легка вага) - Ігор Хмара і Станіслав Ковальов.

Також срібло завоювали двійка парна - Іван Довгодько і Олександр Надтока, двійка без стернового - Антон Холязников і Віктор Гребенников, вісімка зі стерновим - Денис Чорний, Станіслав Чумраєв, Іван Юрченко, Василь Завгородній, Віталій Цуркан, Іван Футрик, Дмитро Міхай, Анатолій Радченко і Владислав Нікулін.

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Бронзові медалі завоювали Сергій Гуменний серед чоловічих одиночок і жіноча четвірка без стернового - Катерина Шеремет, Ілона Романеску, Євгенія Німченко, Дарина Верхогляд.

На даний момент в активі збірної України, з урахуванням вчорашнього дня, 11 медалей – одна золота, шість срібних і чотири бронзових. У загальнокомандному заліку команда посідає восьме місце. Лідером змагань є збірна Росії.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада у Казані проходить з 6 по 17 липня.