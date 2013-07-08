Блохін каже, що у Динамо забагато футболістів

Про таке заявив головний тренер "Динамо", підводячи підсумки Об'єднаного турніру з російськими командами, у якому кияни впевнено перемогли, пише sport-express.ru.

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За словами Блохіна, "Динамо" ще далеке від хорошої гри, яку, проте, вже місцями показує. Головною причиною цього Блохін називає різну міру підготовки усіх футболістів та дуже короткий підготовчий період.

Ще однією проблемою головний тренер киян вважає переобтяженість команди гравцями.

"Нам треба визначатися зі складом. У команді 25 людей. З такою кількістю гравців я працювати не вмію. Від деяких будемо відмовлятися, когось віддамо в оренду. У нас надлишок футболістів, і декого ви в сезоні не побачите", - сказав Блохін.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" стало переможцем "Об’єднаного турніру", перемігши 7 липня в Києві московський "Спартак" з рахунком 2:1.