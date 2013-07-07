Динамо обіграло Спартак

22:24, 07 липня 2013
Спорт
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Кияни здобули перемогу в матчі й турнірі.

Динамо - Спартак

На столичному НСК «Олімпійський» завершився матч останнього туру Об'єднаного турніру з футболу, в якому київське «Динамо» перемогло московський «Спартак» із рахунком 2:1. Відзначилися: новачок "біло-блакитних" Джермейн Ленс і Олег Гусєв, а також спартаківець Хуан Інсаурральде.

Таким чином кияни, не програвши жодної гри, і здобули загальну перемогу в товариському турнірі.

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