Динамо обіграло Спартак

На столичному НСК «Олімпійський» завершився матч останнього туру Об'єднаного турніру з футболу, в якому київське «Динамо» перемогло московський «Спартак» із рахунком 2:1. Відзначилися: новачок "біло-блакитних" Джермейн Ленс і Олег Гусєв, а також спартаківець Хуан Інсаурральде.

Таким чином кияни, не програвши жодної гри, і здобули загальну перемогу в товариському турнірі.