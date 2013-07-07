Вперше за 75 років Вімблдон виграв британець

Енді Маррей виграв тенісний турнір Вімблдону і став першим британцем, який переміг в одиночному розряді змагань за останні 75 років.

Як передає РІА Новости, Маррей, посіяний на турнірі під другим номером, у фіналі третього в сезоні турніру Великого Шолома здолав першу ракетку світу серба Новака Джоковича з рахунком 6:4, 7:5, 6:4. Зустріч тривала понад 3 години.

Раніше британець завоював титул в одиночному розряді Вімблдону понад 75 років тому: у 1936 році це вдалося Фреду Перрі.

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Для 26-річного шотландця це 28-й трофей в кар`єрі і другій на турнірах серії Великого Шолома: раніше він святкував успіх на US Open-2012. Також британець став переможцем Олімпіади, ігри якої проходили на кортах Вімблдону.