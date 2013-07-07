Українські борці завоювали дві нагороди Універсіади

Як повідомляє офіційний сайт змагань, на рахунку збірної України срібло і бронза.

У ваговій категорії до 62 кг Дмитро Косенок у фіналі боровся з представником сонячного Туркменістану Ягшмуратом Аннамурадовим, програвши супернику з рахунком 0:6.

У свою чергу, Умер Бєлялов у ваговій категорії до 68 кг зустрівся на килимі з Денисом Лешковим з Казахстану і виграв у суперника - 11:8.

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Відзначимо також, що пізніше ввечері у фіналі серед суперважковаговиків зійдуться Олександр Гордієнко та Сугаржаргал Болдпурєв з Монголії.

Ці медалі стали третьою і четвертою на рахунку збірної України. Раніше медалі в перший день турніру завоювали веслярі. Зокрема, перше для України золото завоювала олімпійська чемпіонка Наталія Довгодько.

Таким чином, на даний момент збірна України перебуває на четвертому місці в загальнокомандному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 6 по 17 липня.