Українські веслярі завоювали золото та бронзу на Універсіаді

Як повідомляє офіційний сайт змагань, представниці жіночої команди України виграли медалі в двійці парній і одиночці.

Виступаюча в одиночці, олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Наталія Довгодько стартувала дуже потужно, вже на першій контрольній позначці дистанції - 500 метрів - маючи перевагу над суперницями в чотири секунди. Надалі досвідчена спортсменка контролювала ситуацію в гонці і зуміла зберегти мінімальну перевагу над Житкою Антосовою з Чехії. Третьою фінішувала Ельза Гулбе з Латвії.

У свою чергу Ганна Кравченко та Олена Буряк зі старту гонки в двійці парній йшли на третьому місці, ведучи боротьбу з екіпажами Росії та Чехії. У підсумку український екіпаж завоював бронзову медаль, при цьому суттєво відставши від переможців з Литви та срібних призерів з Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Казані проходить з 7 по 17 липня.