Українська легкоатлетка виграла бронзу етапу «Діамантової ліги» в Парижі

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Саладуха була третьою в потрійному стрибку з результатом 14,55 м.

Перемогла колумбійка Катерина Ібаргуєн (14,69), друге місце - у Ганни Князевой-Міненко, яка ще недавно представляла Україну, а нині є громадянкою Ізраїлю (14,58).

Ще одна українка Руслана Цихоцька після трьох невдало виконаних спроб припинила боротьбу на змаганнях.

У бігу на 100 м Марія Ремень фінішувала восьмою з результатом 11,29 секунди. Першою була Шеллі-Енн Фрезер-Прайс з Ямайки - 10,92 секунди, яка випередила нігерійку Блессінг Окагбаре (10,93) і Муріель Ауїре з Кот-д’Івуара (11,01).

У стрибках у висоту Олена Холоша посіла останнє 9-е місце, подолавши висоту в 1,80 м. Подальші три спроби українки на висоті 1,85 м виявилися невдалими. Перемогла олімпійська чемпіонка, чинна чемпіонка світу росіянка Ганна Чичерова (2,01). Другий результат - у американки Бріджет Баррет (1,98), третій - хорватки Бланки Власич (1,98).

Зазначимо, що на етапі в Парижі було встановлено чотири найкращих результати світового сезону. Їх авторами стали ямаєць Усейн Болт у бігу на 200 м - 19,73 секунди, Кірані Джеймс із Гренади на 400 м - 43,96 секунди, кенієць Езекиль Кембой на 3 тис. м з перешкодами - 7.59,03 і ефіоп Тірунеш Дібаба на 5 тис. м - 14.23,68.