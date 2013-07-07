BBC мусила вибачитись за свого коментатора, який обізвав чемпіонку Вімблдону
12:14, 07 липня 2013Спорт
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Британська телерадіомовна компанія BBC вибачилася за слова коментатора матчів Вімблдону, який в ефірі заявив, що тенісистці Маріон Бартолі "не судилося стати красунею".
Коментатор Джон Інвердейл обговорював зовнішність спортсменки, в той час як вона готувалася до початку фінального матчу на Вімблдоні проти Сабін Лісіцкі.
Маріон Бартолі стала чемпіонкою Вімблдону.
"Мені цікаво, чи казав їй її батько, коли їй було 12, 13, можливо, 14 років: "Послухай, бути красунею тобі не судилося, - заявив ведучий в радіоефірі. - Ти ніколи не будеш такою, як Шарапова, високою із довгими ногами. Так що це треба якось компенсувати".
Батько 28-річної француженки, яка виграла Вімблдон, донедавна був її тренером.
Коментар ведучого ВВС обурив багатьох слухачів.
"Ми згодні, що це зауваження було безтактовним і просимо вибачення", - заявив представник ВВС.
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