Вімблдон-2013 виграла французка

Як повідомляє РІА Новости, у вирішальному матчі 28-річна Бартолі, яка отримала від організаторів 15-й номер посіву, у двох партіях з рахунком 6:1, 6:4 здобула перемогу над німкенею Сабіною Лісицькі (23-й номер посіву). Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.

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Французка під час поєдинку вела в рахунку 6:1, 5:1, мала три матчболи, але німкеня знайшла в собі сили зламати перебіг гри і зробила рахунок 4:5. Але у вирішальний момент Бартолі на своїй подачі зіграла гранично зібрано і акуратно, що і принесло їй перемогу в матчі та в усьому турнірі.

Це була п'ята зустріч тенісисток, після неї рахунок став 3-2 на користь Лісицькі. Опонентки до цього двічі грали один проти одного на Вімблдоні, у 2008 році сильніше була Бартолі, у 2011 - Лісицькі.

Для Бартолі ця перемога стала першою на турнірах серії Великого Шолома у кар'єрі, раніше її найкращим досягненням був вихід до фіналу Вімблдону-2007.