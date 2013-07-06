Універсіада-2013: Український боксер Беринчик вийшов до чвертьфіналу

Як повідомляє офіційний сайт змагань, бій минав з явною перевагою українця, але нокаутувати суперника він не зміг, обмежившись перемогою за очками.

Інші поєдинки завершилися з такими результатами: Раджаб Бутаєв (Росія) – Гайбатула Гаджіалієв (Азербайджан) – 2:1, Денис Юшкевич (Білорусія) - Артур Кіраян (Вірменія) – 0:3, Фаррух Карімов (Таджикистан) - Азіз Бебітов (Туркменістан) – 0:3, Енхцоріг Зорігтбаатар (Монголія) - Арутр Ахметов (Латвія) – 3:0, Дмитро Галагот (Молдавія) - Нурлан Кобашев (Киргизстан) – 2:1, Айдар Амірзаков (Казахстан) - Еслам Мохамед (Єгипет) – 2:1, Кевін Рівас (Мексика) - Санжарбек Рахманов (Узбекистан) – 0:3.

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Таким чином, у чвертьфіналі Універсіади відбудуться такі бої: Кіраян - Бебітов, Зорігтбаатар - Галагот, Амірзаков - Беринчик, Рахманов - Бутаєв.

А в категорії до 69 кг француз Сулейман Сіссоко і представник Таджикистану Назірі Піракі пробилися в чвертьфінал, перемігши своїх суперників нокаутом. Сіссоко виявився сильнішим за пакистанця Гулама Хайдера, а Піракі здолав литовця Рікардаса Кунцайтіса (Литва).

У решті зустрічей переможці визначилися за очками: Хуршідбек Норматов (Узбекистан) - Яссір Мендес Рохас (Мексика) - 3-0, Василь Білоус (Молдавія) - Тувшинбат Б’ямба (Монголія) - 0-3, Сердар Худайбердієв (Туркменія) - Онур Сіпал (Туреччина) - 0-3, Абуд-саїд Масюмов (Киргирзстан) - Даріо Морелло (Італія) - 0-3, Бахитжан Кожабеков (Казахстан) - Андрій Замковой (Росія) - 1-2, Євген Ромашкевич (Білорусія) - Лі Донюн (Корея) - 3-0.

У чвертьфіналі відбудуться такі поєдинки: Сіссоко - Норматов, Піракі – Б’ямба, Сіпал - Морелло, Замковой, - Ромашкевич.

Усі бої 1/4 фіналу Універсіади відбудуться у понеділок, 8 липня.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада-2013 в Казані триватиме з 6 по 17 липня. Перші комплекти нагород змагань буде розіграно 7 липня.