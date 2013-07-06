Універсіада-2013: Українські веслярі завоювали дві путівки у фінал

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у жіночій одиночці путівки до фіналу завоювали Житка Антосова (Чехія), Моніка Дукарська (Ірландія), Ельза Гульбе (Латвія) та чемпіонка Олімпійських ігор 2012 року Наталія Довгодько (Україна).

У дисципліні четвірка без керманича серед жіночих команд найкращі результати показали ПАР, Бельгія, Росія і Україна. У свою чергу, Франція, Нідерланди, Італія, Чехія і Польща будуть претендувати тільки на втішальні місця.

Чоловічі збірні Росії та Німеччини в дисципліні четвірка без керманича зайняли перші місця в своїх запливах і потрапили до фіналу змагань. У втішальному раунді виступлять команди Чилі, Італії, Литви, ПАР та України.

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У жіночій парній двійці легкої ваги у фінальні запливи кваліфікувалися спортсменки Бельгії, Росії, Німеччини та Чехії. У свою чергу, Україна, Франція, Південна Корея, Японія, Мексика і Норвегія виступлять у втішальному раунді.

Запливи серед чоловічих четвірок без керманича легкої ваги виграли команди Франції, Японії, Німеччини та Польщі, які завтра поборються за медалі змагань. Втішальні запливи проведуть збірні Італії, Росії, Пакистану, ПАР, Угорщини та Бельгії.