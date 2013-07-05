Українські футболісти зіграли внічию у першому матчі Універсіади

У рамках футбольного турніру збірна України зіграла внічию з командою Уругваю - 2:2.

Як повідомляє офіційний сайт Універсіади, рахунок на 15-й хвилині відкрили латиноамериканці. Гол забив Піротто.

Українці ще до кінця першого тайму зуміли не тільки зрівняти результат, а й вийти уперед завдяки голам Ігоря Курила і Сергія Кравченка.

У другому таймі на полі йшла рівна гра. Проте утримати перемогу "жовто-сині" не змогли. За хвилину до фінального свистка гол забив уругваєць Давила - 2:2.

Футбольний турнір Універсіади триватиме до 16 липня.

Церемонія відкриття - офіційний старт змагань - відбудеться 6 липня. Перші медалі у різних видах спорту будуть розіграні наступного дня, 7 липня. Універсіада триватиме до 17 липня.