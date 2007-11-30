Журналісти вирахували володаря ”Золотого м`яча” – 2007

У п`ятницю 30 листопада італійські ЗМІ повідомили, що кращим футболістом 2007 року за версією France Football буде визнаний бразилець Кака. Атакуючий півзахисник "Мілана" має одержати "Золотий м`яч" за підсумками опитування журналістів, найближчої неділі, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Італійським репортерам стало відомо, що представники France Football вже зв`язалися з Кака і попросили його підготуватися до церемонії нагородження. У France Football цю інформацію офіційно не підтвердили, визнавши лише, що бразилець потрапив до першої десятки за підсумками опитування.

2007 року Кака допоміг "Міланові" виграти Лігу чемпіонів. Бразилець став кращим бомбардиром турніру, забивши десять м`ячів. У фінальному матчі з "Ліверпулем" (2:1) Кака організував переможний гол "Мілана", ассистувавши Філіппо Індзагі. У результаті півзахисник був визнаний кращим гравцем Ліги чемпіонів - 2006/07.

Головний конкурент Кака в боротьбі за "Золотий м`яч" - португальський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду. Крім того, на місце в першій трійці претендують аргентинець Ліонель Мессі ("Барселона") та івуарієць Дідьє Дрогба ("Челсі"). До десятки кращих увійшли також Сеск Фабрегас, Златан Ібрагимович, Андреа Пірло, Робіньо, Франческо Тотті і Руд ван Ністелрой.

До 2007 року володаря "Золотого м`яча" визначали тільки європейські журналісти, які могли голосувати за гравців, що виступають у європейських клубах. Цього разу кількість тих, хто голосує збільшилася майже вдвічі, і на почесний трофей могли претендувати футболісти всіх команд світу.

Офіційно ім`я володаря "Золотого м`яча" - 2007 стане відомо в неділю 2 грудня.

Торік ім`я переможця - Фабіо Каннаваро - стало відомо журналістам за 10 днів до нагородження. Репортери France Football традиційно проводять фотосесію з черговим володарем призу заздалегідь, тому ім`я переможця опитування стає відомо ЗМІ. Останні роки повідомлення про майбутніх лауреатів завжди виявлялися точними.