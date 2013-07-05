Стрибун у висоту Бондаренко побив майже 30-річний рекорд України

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, Бондаренко став лише другим спортсменом в історії України, який подолав висоту 2,40 м. Саме таким був попередній рекорд Рудольфа Поварніцина, встановлений у 1985 році.

На тему: Український стрибун у висоту виграв етап легкоатлетичної «Діамантової ліги»

4 липня Бондаренко подолав 2,41 м, після чого штурмував світовий рекорд. І хоч 2,46 м цього разу взяти не вдалося, але спроби були дуже близькими до успіху. Однак, це не вплинуло на підсумковий результат - третя перемога на етапі "Діамантової ліги" в сезоні.

Перемогу на цьому етапі також здобула Марія Рємєнь в бігу на 200 метрів. Українка залишила позаду американок і фінішувала з найкращим для себе результатом сезону – 22,61 с. Христина Стуй була сьомою (23,03 с).

У секторі для метання списа Роман Авраменко з результатом 80,41 м став четвертим. Вдруге після складної травми на старт вийшов Олександр П’ятниця. Срібний призер Олімпійських ігор лише повертається до змагань. За завдання він для себе поставив результат рівня 74-75 метрів і впорався з ним – 74,54 м. Виграв змагання Кім Амб зі Швеції (82,65 м).